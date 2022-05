Perisic in bilico ma margini con l’ultima offerta: ecco cosa filtra dall’Inter – Sky

Perisic e l’Inter sono un po’ più lontani ma non troppo da preoccuparsi fin da subito. Il futuro dell’esterno croato verrà definito nei prossimi giorni, forse settimane. Come riportato da Sky Sport, le sensazioni in casa nerazzurra non sono poi così pessimistiche

ULTIMO SFORZO – Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ora è un problema. Anche mediatico. Alla fine del campionato la dirigenza dell’Inter incontrerà gli agenti di Ivan Perisic (vedi focus) per approfondire l’offerta già fatta. Ovvero, un biennale da 4.5 milioni di euro netti annui. L’interesse dall’Italia da parte della Juventus così come dall’estero da parte del Chelsea, in particolare, è normale che ci sia. Ma l’Inter è sicura che non ci sia ancora nulla di concreto con le altre. Ed è questo ciò che filtra, in maniera piuttosto fiduciosa, dall’ambiente nerazzurro. Come riportato dal collega Matteo Barzaghi – inviato per Sky Sport presso la sede dell’Inter a Milano – magari, alzando un pochettino l’offerta attuale, la società nerazzurra riuscirà a convincere Perisic a restare ancora a Milano. Se poi rifiutasse anche quest’ultima offerta in arrivo, probabilmente è perché il classe ’89 croato avrebbe già qualcosa di più concreto in mano. Non resta che aspettare per conoscere l’epilogo. Perisic-Inter ancora insieme oppure no?