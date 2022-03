Inter-Salernitana, turnover per Inzaghi: cambia il centrocampo – TS

Inter-Salernitana, archiviato il derby, facile pensare che possa esserci una buona dose di turnover nel match in programma venerdì. Secondo TuttoSport oggi, cambierà particolarmente il centrocampo.

TURNOVER – Inter-Salernitana dopo il derby, testa subito al campionato. L’Inter deve ritrovare fiducia, ma anche la forza. Per questo motivo Simone Inzaghi cambierà qualcosa soprattutto a centrocampo. Hakan Calhanoglu riposerà, si giocano il posto Matìas Vecino e Roberto Gagliardini, considerato che Arturo Vidal giocherà ad Anfield contro il Liverpool. Per lo stesso motivo, sicura la presenza di Nicolò Barella che con in Champions League sarà squalificato.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino