VIDEO – Milan-Inter 0-0, Coppa Italia: gli highlights della partita

Milan-Inter, match di andata delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



DI UNA POCHEZZA RARA – Milan-Inter 0-0 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Uno dei derby più brutti degli ultimi anni finisce con l’unico risultato possibile per il pochissimo spettacolo visto in campo: senza gol. Un errore di Marcelo Brozovic su tocco corto di Samir Handanovic regala palla al Milan in area, col portiere che si oppone ad Alexis Saelemaekers al 10′. Poco dopo uno-due a liberare Theo Hernandez, il francese entra in area e incrocia troppo col destro mandando a lato. L’Inter dalle parti di Mike Maignan non si fa vedere quasi mai, a inizio ripresa Handanovic pur non perfetto stilisticamente nega il gol a un destro di Rafael Leao. La qualità del derby non aumenta mai, si resta sul poco e niente. E quando Denzel Dumfries ha la palla buona anziché tirare serve Edin Dzeko sul secondo palo con un tocco corto salvato da Pierre Kalulu. Al ritorno il Milan potrà passare pareggiando con gol, visto che in trasferta vale ancora doppio in Coppa Italia. Inter che non segna da 403′ e non vince da sei partite, mese nerissimo.

Video con gli highlights di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.