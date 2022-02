Inter-Roma, mini-turnover per Inzaghi: in attacco torna Sanchez – CdS

Inter-Roma, Simone Inzaghi avrà regolarmente a disposizione Ivan Perisic, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina (vedi articolo). Per il resto, secondo il Corriere dello Sport ci dovrebbe essere un mini-turnover in vista della sfida di Coppa Italia.

TURNOVER – Inter-Roma, Simone Inzaghi valuta un mini-turnover in vista della sfida in programma domani a San Siro contro i giallorossi. Ivan Perisic sarà regolarmente della partita, ma partirà dalla panchina. Possibile spazio per Dimarco sulla fascia sinistra, mentre a destra, dovrebbe rivedersi Matteo Darmian. Secondo il quotidiano romano, inoltre, anche Alexis Sanchez dovrebbe tornare a giocare, da titolare, in attacco. D’Ambrosio o Ranocchia in difesa, e magari anche Gagliardini a centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno