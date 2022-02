Perisic, niente di grave! Ma contro la Roma chance per Dimarco – CdS

Perisic, le sue condizioni fanno tirare un sospiro di sollievo a Simone Inzaghi. Il tecnico, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrà contare comunque su di lui per la sfida contro la Roma.

PROBLEMA RIENTRATO – Le condizioni di Ivan Perisic sono la vera unica nota positiva di questo fine settimana. L’esterno croato dopo aver realizzato il gol contro il Milan è stato costretto ad abbandonare il cambio anzitempo per un indurimento al polpaccio. Problema rientrato, fortunatamente, per Simone Inzaghi. Il suo polpaccio destro non necessita neanche di controlli strumentali, si trattava solamente di crampi. Problema rientrato, dunque, Simone Inzaghi potrà così portare il croato con sé in vista della sfida contro la Roma in Coppa Italia. Possibile, comunque, che il croato riposi e che ci sia spazio per Federico Dimarco sulla fascia sinistra.

Fonte: Corriere dello Sport