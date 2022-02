Inter irritata per l’arbitraggio di Guida, ma toni bassi e zero alibi – CdS

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter mantiene toni bassi ma trapela l’irritazione per l’arbitraggio di Guida nel derby.

FASTIDIO – Inter, trapela l’irritazione per l’arbitraggio di Guida nel derby. Al di là di quanto successo tra Giroud e Sanchez in occasione del primo gol rossonero, al club nerazzurro infastidisce il metro non sempre uniforme e una gestione dei cartellini non così lineare. Come nel primo tempo per un mancato provvedimento nei confronti di Theo Hernandez che con il braccio ha colpito Barella. La linea scelta dal club, comunque, è quella di tenere i toni bassi e, soprattutto, di non attaccarsi ad alibi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno