Marchegiani: «Inter-Milan, vedo casualità. È troppo incolpare Inzaghi»

Dagli studi di Sky Calcio Club, l’ex portiere e oggi opinionista Marchegiani ha commentato il derby Inter-Milan. Sui cambi, non vuole dare addosso a Inzaghi che non ha secondo lui particolari colpe.

CASUALITÀ − Luca Marchegiani non vuole colpevolizzare Simone Inzaghi sui cambi nel derby Inter-Milan: «Partiamo dal presupposto che un allenatore quando fa i cambi vuol dire che si fida dei suoi giocatori. In quel momento, Inzaghi aveva la partita in mano e l’unico giocatore avversario che gli stava dando fastidio era Brahim Diaz. Lui toglie Ivan Perisic e Lautaro Martinez per avere maggior copertura, Alexis Sanchez era giusto farlo entrare anche per il momento di forma. Ma nella partita di ieri vedo troppa casualità, è troppo imporgli una colpa ad Inzaghi per i cambi».