Inter segue con attenzione il mercato in Sud America: piace un attaccante

L’Inter lavora da tempo in chiave futura. Secondo quanto riportato questa mattina da Sportmediaset, inoltre, i nerazzurri seguono con attenzione anche le vicende legate al mercato in Sud America.

FUTURO – L’Inter lavora in chiave futura e non è un caso, dato gli acquisti di Robin Gosens e André Onana vanno verso questo senso. La dirigenza nerazzurra segue con attenzione il calcio sudamericano. A tal proposito – secondo quanto riportato da Sportmediaset -, la dirigenza nerazzurra avrebbe incontrato l’agente di Agustin Alvarez, attaccante del Penarol in passato accostato anche a Milan e Fiorentina.

Fonte: Sportmediaset