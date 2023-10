Inter-Roma formazioni ufficiali: Lukaku c’è, Acerbi pure! Un ex in mezzo

Inter-Roma in campo tra poco per la partita della 10ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 18:00 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi punta su Acerbi al centro della difesa per limitare il grande ex nerazzurro Lukaku. In attacco spazio all’erede del centravanti belga, Thuram. A centrocampo l’ex giallorosso in campo è Mkhitaryan, fuori Frattesi. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Roma in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 G. Mancini ©, 14 D. Llorente, 5 Ndicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove, 59 Zalewski; 92 El Shaarawy, 90 R. Lukaku.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar; 2 Karsdorp, 11 Belotti, 17 Azmoun, 19 Celik, 22 Aouar, 60 Pagano, 61 Pisilli, 64 L. Cherubini, 67 Joao Costa, 68 D’Alessio.

Allenatore: Salvatore Foti (vice di José Mourinho squalificato, ndr)

