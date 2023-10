Colpani non basta, Monza raggiunto! L’Udinese pareggia in Brianza

Termina 1-1 Monza-Udinese. Apre le danze la rete di Colpani nel primo tempo, ma la squadra di Cioffi raggiunge il pari a metà ripresa.

UN GOL PER TEMPO − Al Brianteo va in scena Monza-Udinese, unico match delle 15 e valido per la decima giornata di campionato. Prima gara dei friulani con il nuovo allenatore, ovvero con Gabriele Cioffi, ritornato a Udine dopo l’esonero di Andrea Sottil. L’inizio non è dei migliori, visto che dopo 27′ il Monza passa in vantaggio con Andrea Colpani. Il centrocampista, seguito anche dall’Inter, marca la sua quinta rete sfruttando un ottimo assist di Kyriakopoulos. Reazione che si fa attendere dell’Udinese e che arriva ad inizio ripresa con Lorenzo Lucca, che entrato dalla panchina, trova il pareggio al 67′ sfruttando una rimessa lunga di Ferreira e il tocco di Kabasele. Nel finale, è Ciurria ad avere sui piedi la palla della vittoria, ma Silvestri salva i suoi deviando in angolo. Piccolissimo spezzone di partita anche per il gioiellino nerazzurro Valentin Carboni, entrato all’86’. Monza-Udinese termina 1-1. Un punto a testa per entrambe le squadre.