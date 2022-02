Inter-Roma, i diffidati per i quarti di finale di Coppa Italia. No squalificati

Inter-Roma si giocherà alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza, per i quarti di finale di Coppa Italia 2021-2022. Ecco la situazione disciplinare per la sfida in gara secca contro Mourinho, con dei diffidati ma senza squalificati. Qui il riepilogo per tutte le altre partite del turno.



INTER-ROMA martedì 8 febbraio ore 21.00 (quarti di finale Coppa Italia)



Diffidati Inter: Matias Vecino

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Roma: Tammy Abraham, Felix Afena-Gyan, Roger Ibanez

Squalificati Roma: nessuno