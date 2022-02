Stankovic: «Nell’Inter uno che mi piace su tutti. Inzaghi sfrutta occasione»

Stankovic ha avuto Mourinho come allenatore nel biennio all’Inter 2008-2010 ed è presente al Meazza per la sfida di Coppa Italia con la Roma. L’ex centrocampista, ora tecnico della Stella Rossa, ha parlato a Inter TV.

IN CRESCITA – Il giudizio di Dejan Stankovic sull’Inter attuale è positivo: «Ci servirebbero un paio d’ore a fare quello che sta facendo. Sta facendo molto bene, un inizio abbastanza difficile ma hanno trovato le misure e adesso giocano con un grande ritmo. Simone Inzaghi li sta facendo giocare bene, hanno un po’ di libertà ma sono sempre organizzati e ben messi in campo. Abbiamo giocato insieme e so che sta attento ai minimi particolari, ha avuto l’occasione e l’ha sfruttata di guidare una grande squadra come l’Inter, che sta lottando per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa. Uno dell’Inter attuale come Stankovic? Sono tempi diversi, ma uno che mette l’anima in campo è Nicolò Barella: è uno che mi piace, ha il tiro e lavora per la squadra».