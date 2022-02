VIDEO − Inter-Roma, è l’ora del riscaldamento: nerazzurri in campo

Inter-Roma è in programma fra pochissimo allo stadio San Siro di Milano (vedi formazioni ufficiali). Nerazzurri in campo per il solito riscaldamento prepartita. Ad annunciarlo è l’account Twitter dell’Inter

RISCALDAMENTO − Inter-Roma, ormai è soltanto questione di minuto. I nerazzurri sono scesi in campo per il riscaldamento allo stadio San Siro. La squadra di Inzaghi cerca la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo il KO in campionato contro il Milan.

Gli applausi del Giuseppe Meazza per l’ingresso in campo della squadra di Simone Inzaghi.