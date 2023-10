Inter, rientro in campo con due volti: Inzaghi pensa al turnover – CdS

Dopo lo stop per le Nazionali l’Inter avrà tre sfide importanti, fra Serie A e Champions League. Il Corriere dello Sport informa sulle intenzioni di Inzaghi.

SCELTE – Al ritorno in campo dopo lo stop forzato per le Nazionali, l’Inter avrà non una, non due, bensì ben tre gare particolarmente importanti per la classifica e per il futuro. Prima sarà attesa dal Torino, dopo accoglierà in casa il Salisburgo in Champions League e, poi, sfiderà a San Siro la Roma di Romelu Lukaku. Per ognuno di questi avversari Simone Inzaghi ha pensato a un’Inter diversa. La prima che rivedremo, quella contro i granata, sarà la migliore possibile secondo il Corriere dello Sport. Per tentare di riacciuffare la vetta del campionato, ora in mano al Milan, contro Ivan Juric l’Inter scenderà in campo con un undici titolare. Nell’impegno infrasettimanale europeo, invece, il tecnico piacentino molto probabilmente opterà per il turnover. Soprattutto considerando che successivamente dovrà fare i conti con José Mourinho. Per la sfida contro i giallorossi, spiega il quotidiano sportivo, è ancora presto per pronunciarsi sulle scelte di formazione. Questi, però, i due volti dell’Inter scelti da Inzaghi per i prossimi due impegni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno