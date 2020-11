Inter-Real Madrid, Conte ha già scelto 10/11: 3 modifiche e un solo dubbio

Antonio Conte Inter

Inter-Real Madrid può svoltare la stagione europea nerazzurra. Una vittoria permetterebbe di porre le basi per accedere agli ottavi, inutile dire cosa succederebbe in caso di sconfitta. Per l’occasione Conte si affiderà alla miglior Inter possibile, ma persiste un importante dubbio che riguarda l’approccio alla gara

TRE MODIFICHE – L’Inter che domani sera affronterà il Real Madrid non sarà tanto diversa da quella che ha ribaltato il Torino a San Siro domenica pomeriggio. Ma qualche differenza, rispetto alla formazione schierata all’inizio, ci sarà. Le tre modifiche preparate da Antonio Conte riguardano difesa e attacco. Dietro torneranno Stefan de Vrij e Milan Skriniar, rispettivamente al posto di Andrea Ranocchia (in mezzo) e Danilo D’Ambrosio (centro-destra). Davanti spazio a Lautaro Martinez, che farà tornare nuovamente in panchina Alexis Sanchez, considerato più utile come carta a partita in corso, sia da trequartista nel 3-4-1-2 sia da punta nell’attacco di coppia.

TRIPLO BALLOTTAGGIO – L’unico dubbio ancora irrisolto riguarda la maglia sulla fascia sinistra. L’ottimo finale di Ivan Perisic contro il Torino aggiunge qualche dubbio ai pensieri di Conte, che per ora pensa di confermare Ashley Young dal 1′ per non scoprirsi troppo. Il croato nella ripresa potrebbe cambiare inerzia alla manovra dell’Inter sia da esterno sia eventualmente da punta, come all’andata, quando è andato in gol. In ballo anche Matteo Darmian, che non ha mai deluso quando chiamato in causa. Per i restanti 7/11 la formazione nerazzurra per Inter-Real Madrid sarà la stessa vista domenica a inizio gara (vedi analisi tattica di Inter-Torino).