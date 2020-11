De Vrij contro il Real Madrid deve scrollarsi di dosso le indecisioni, il punto

Condividi questo articolo

Photo 192013177

Nella sfida col Real Madrid l’Inter ha bisogno del suo leader difensivo. De Vrij in questa stagione ha mostrato qualche indecisione di troppo, ora si deve riscattare.

PARTITA IN CUI DIMOSTRARE – Inter-Real Madrid non è un match in cui bisogna dimostrare il proprio livello solo per Lukaku. Un’altra delle certezze di Conte, un altro dei leader nerazzurri deve scrollarsi di dosso le indecisioni dell’ultimo periodo. Tornare il giocatore premiato come miglior difensore della Serie A 2019-2020. Parliamo di Stefan de Vrij.

MURO CHE SCRICCHIOLA – L’olandese è il riferimento assoluto della difesa dell’Inter. Lo era con Spalletti, ha ribadito il suo ruolo centrale con Conte. Confermando tra l’altro il suo grande feeling con il modulo a tre, già esperito alla Lazio. In questa stagione però de Vrij non è mai parso al massimo. Indecisioni, affanni in copertura, assenze in marcatura, persino errori in impostazione. Non tutta e non solo colpa sua, sia chiaro. Ma per un giocatore del suo rendimento fa notizia.

ALZARE IL LIVELLO – Inter-Real Madrid dunque è un’occasione per il numero 6. De Vrij deve riprendere il suo ruolo centrale nella difesa, nella manovra. In sostanza in tutta l’architettura dell’Inter. Alla squadra serve che l’olandese torni la consueta sicurezza. Nelle due fasi. Il momento è adesso.