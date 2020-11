Lukaku affronta il Real Madrid: Ã¨ il big match per big Rom

Lukaku affronta il Real Madrid: è il big match per big Rom

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku

Inter-Real Madrid è una partita che chiama Lukaku a dimostrare tutto il suo valore. La sfida di Champions League è un’occasione per il belga.

BIG MATCH PER BIG ROM – Lukaku e il Real Madrid, un incrocio non banale. In primo luogo perché lui nel primo incontro lui non c’era. Colpa di un fresco problema all’adduttore, che ha costretto Conte a partire con la coppia d’attacco Lautaro Martinez-Perisic. Un’assenza mai insignifcante quella del numero 9, che si parli di Inter o Belgio. Lo sa la sua squadra, lo sanno i tifosi, ma lo sa soprattutto lui.

LEADER ASSENTE – Il primo punto è proprio qui. Lukaku è il leader assoluto dell’Inter. Lo sa, ma cosa ben più significativa lo vuole. L’Inter in Champions League è in una situazione non facile. Servono punti, vittorie. A prescindere dal nome dell’avversario. Di conseguenza big Rom sa di avere i riflettori addosso. Perché ai leader si chiede di fare la differenza proprio in questi momenti. L’assenza all’andata dà una spruzzata extra di pepe. Una molla in più per il numero 9, che ha visto i suoi compagni rimontare e poi perdere da casa.

LA SUA PARTITA – In più Inter-Real Madrid è un big match. E il belga sa benissimo che etichetta ha addosso, ormai da anni: bravo, ma non decisivo nelle partite importanti. Sulla carta per prestigio complessivo si può trovare poco di meglio rispetto a questo incrocio di Champions League. Lukaku ha l’occasione per prendersi tutto. Il suo big match.