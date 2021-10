Inter, oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile senza 15 giocatori – TS

L’Inter, come ribadito questa mattina da TuttoSport, oggi pomeriggio si ritroverà ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro la Lazio, in programma dopo la sosta.

ALLENAMENTI – L’Inter di Simone Inzaghi oggi pomeriggio si riunirà ad Appiano Gentile senza i quindici giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Saranno pochi, dunque, i giocatori a disposizione del tecnico piacentino, già proiettato verso la sfida contro la sua ex squadra subito dopo la sosta per le nazionali. Insieme ai tre portieri, ad allenarsi ci saranno Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Gagliardini, e Satriano. Sensi, invece, sta ancora recuperando dopo l’ultimo KO. L’obiettivo per il centrocampista è quello di tornare a disposizione del mister proprio per la sfida contro i biancocelesti, in programma sabato 16 ottobre.

Fonte: Corriere dello Sport