Nuovo stadio per Inter e Milan, strada in discesa dopo la riconferma di Sala – TS

Il sindaco Giuseppe Sala, riconfermato a Milano, ha sempre ribadito la volontà di proseguire verso la realizzazione del progetto per il nuovo stadio a disposizione di Inter e Milan. Anche secondo TuttoSport ora la strada è i discesa per i club.

NUOVO STADIO – Confermato Giuseppe Sala come sindaco di Milano, ora dovrebbe sbloccarsi l’iter burocratico per la realizzazione del nuovo impianto. Inter e Milan vogliono accelerare verso il “sì” definitivo. Gli strascichi delle difficoltà economiche legate alla pandemia hanno infatti reso ancor più necessario per i club dotarsi di uno stadio di nuova generazione che permetta di aumentare sensibilmente i ricavi, cosa che già accade per le big europee. Con la conferma di Sala, anche secondo il quotidiano di Torino la strada ora è in discesa verso la realizzazione del nuovo San Siro.

