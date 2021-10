Inter alla ricerca del vice Dzeko: Scamacca obiettivo per gennaio – TS

L’Inter è alla ricerca di un vice Dzeko, così come gli ultimi giorni dell’ultima sessione di mercato. In vista di gennaio, la situazione non è cambiata in casa nerazzurra. Secondo TuttoSport, il nome è sempre quello di Scamacca.

IL VICE – Dzeko non è eterno, e questo l’Inter lo sa, soprattutto Simone Inzaghi, che fino all’ultimo ha sperato in un vice Dzeko. Un giocatore forte fisicamente e abile di testa avrebbe fatto sicuramente comodo al tecnico piacentino, però nessun club – in primis il Sassuolo -, ha aperto alla formule del prestito, e i nerazzurri alla fine hanno deciso di rimanere con i cinque attaccanti. Ovviamente non sarà facile trovare un alter ego del bosniaco, ma cercare sul mercato un profilo forte fisicamente che permetta l’Inter di avere un riferimento offensivo, sì. Per questo motivo, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano di Torino, Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero tornare a bussare sulla porta del Sassuolo per quanto riguarda Scamacca. L’attaccante neroverde oggi è la prima scelta per quanto riguarda il mercato di gennaio, e potrebbero ricevere un assist dall’eventuale addio di Alexis Sanchez: l’Inter non si opporrà al suo eventuale addio, anche se non sarà facile trovare un club che sia pronto ad accoglierlo, considerando i 33 anni e l’ingaggio da 7 milioni netti.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini