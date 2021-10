Lazio a corto di difensori e attaccanti senza il recupero di Immobile – CdS

La Lazio oggi si ritroverà in allenamento dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, che, secondo il Corriere dello Sport, alla ripresa rischia di avere gli uomini contati in difesa e a in attacco.

RIPRESA – La Lazio di Maurizio Sarri oggi si riunirà in allenamento dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico. Ci sarà tanto da parlare dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro il Bologna. Il tecnico in questi giorni dovrà fare a meno dei nazionali (Milinkovic-Savic, Marusic, Strakosha, Hysaj, Acerbi, Akpa Akpro, Muriqi e Raul Moro). Inoltre, Sarri dovrà fare i conti con le assenze: alla ripresa contro l’Inter rischia di avere gli uomini contati in difesa (soprattutto dopo la squalifica di Acerbi), e in attacco, se non dovesse recuperare Immobile e Zaccagni.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone