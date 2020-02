Inter-Napoli: un infortunio priva Gattuso di un giocatore chiave

Inter-Napoli si gioca questa sera per l’andata della semifinale di Coppa Italia. I partenopei potrebbero perdere un giocatore importante a poche ore dal calcio d’inizio, problemi fisici per Koulibaly

A poche ore da Inter-Napoli, valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia, arriva una tegola per Gennaro Gattuso. Koulibaly, che probabilmente non avrebbe giocato comunque dall’inizio, sarà infatti fermo per alcuni problemi fisici. A darne notizia è il giornalista napoletano Carlo Alvino sul suo profilo twitter: «Assenza importante in casa Napoli. Koulibaly fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita».