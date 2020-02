Modric via dal Real Madrid? Nel futuro due possibilitÃ  di nome Inter

Modric via dal Real Madrid? Nel futuro due possibilità di nome Inter

Luka Modric potrebbe lasciare il Real Madrid alla fine di questa stagione. Il centrocampista croato ha due possibilità di nome Inter, quella di Milano e quella di Miami di proprietà di David Beckham

Secondo El Mundo Deportivo Luka Modric, nonostante un ruolo da protagonista in questa stagione nel Real Madrid, potrebbe lasciare i blancos alla fine di questa stagione. L’arrivo di Odegaard infatti aprirebbe una stagione di rinnovamento e per Modric, 35 anni, non ci sarebbe più spazio nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Per il suo futuro si riapre l’ipotesi Inter, già battuta con forza due anni fa, ma c’è anche un’altra Inter. Quella di Miami di proprietà di David Beckham.

fonte: mundodeportivo.com