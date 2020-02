Sarri: “Col Milan partita complicata, ha perso un derby discutibile”

Domani sera scenderanno in campo Milan e Juventus per la seconda semifinale di andata di Coppa Italia dopo Inter-Napoli di questa sera. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri ha parlato oggi in conferenza stampa sottolineando le difficoltà della sfida contro i rossoneri reduci dal derby perso domenica

MILAN COMPLICATO – Sarri sottolinea la prova del Milan nel derby perso domenica contro l’Inter per sottolineare le difficoltà che attendono la sua Juventus nella sfida di Coppa: «Il Milan è molto migliorato sia in termini di rendimento che di risultati. Viene da un derby perso in modo discutibile nel senso che ha giocato bene per larghi tratti quindi la gara sarà complicata».