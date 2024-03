Inter-Napoli, Osimhen in panchina? La probabile formazione – Sky

Domani alle ore 20.45 ci sarà Inter-Napoli, la partita delle squadre deluse dall’ultima settimana di Champions League. Francesco Calzona ha recuperato Victor Osimhen, che rimane in dubbio comunque per Sky Sport.

IN DUBBIO – Victor Osimhen ha recuperato dall’affaticamento muscolare delle scorse ore, dovrebbe comunque partire dalla panchina. Francesco Calzona non lo vuole rischiare per Inter–Napoli nonostante il bisogno di punti per tornare in lotta per la Champions League. L’obiettivo quarto posto non è vicinissimo, l’allenatore dei partenopei si affiderà a Giacomo Raspadori davanti, accompagnato dai soliti Kvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano. Zambo Anguissa anche non è al meglio, ma la sensazione è che inizi dal primo minuto. La probabile formazione di Calzona per l’impegno di San Siro:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.