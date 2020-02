Inter-Napoli: la probabile formazione dell’Inter di Conte in Coppa Italia

Inter-Napoli è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Prima e unica doppia sfida della competizione, 90′ importanti anche se tutto si deciderà a Napoli tra tre settimane. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma sono previste solo due assenze. Non ce la fa il capitano Handanovic, che stavolta difficilmente farà “numero” in panchina. A casa anche Gagliardini, comunque prossimo al rientro.

MODULO – Le novità tattiche delle ultime uscite potrebbero essere riproposte, sebbene l’idea di Conte sia quella di insistere sul suo sistema di gioco ideale. Ipotizzabile la “solita” Inter schierata sulla base del 3-5-2, ma la scelta della mezzala mancina potrebbe condizionare il tutto, quindi non va escluso a priori il 3-4-1-2.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – In porta ancora Padelli, titolare in emergenza. Linea a tre titolarissima, con de Vrij in mezzo coadiuvato da Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. Rifiata Godin, difficile vedere dal 1′ il “capitano di coppa” Ranocchia, mentre salgono le quotazioni del jolly D’Ambrosio.

CENTROCAMPO – Qualche avvicendamento in mezzo. Sulle fasce previste forze fresche, quindi si candidano Moses a destra e Biraghi a sinistra. Solito dubbio sulla linea mediana, dove il “capitano attuale” Brozovic verrà aiutato da Barella in fase difensiva, ma ancora non è chiaro chi completerà il reparto. Sebbene Vecino dia più garanzie e Sensi sia pronto al rientro dal 1′, le possibilità di rivedere Eriksen dall’inizio sono in forte rialzo.

ATTACCO – Scelte volutamente obbligate nel tandem offensivo. Conte ritrova Lautaro Martinez dopo il riposo forzato dalla due giornate di squalifica in Serie A, ma allo stesso tempo non ha intenzione di rinunciare a Lukaku in area di rigore e soprattutto fuori. A farne le spese Sanchez, che partirà dalla panchina.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Napoli di Coppa Italia in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Napoli: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Berni; Ranocchia, Godin, D’Ambrosio; Candreva, Young, Asamoah, Vecino, Borja Valero, Sensi; Sanchez, Esposito.