Maldini: “Derby con l’Inter? Primo tempo fantastico. Ibrahimovic…”

Paolo Maldini, intervenuto su “Sky Sport 24”, ha parlato di Inter-Milan, derby conclusosi con la splendida rimonta della squadra nerazzurra. L’ex capitano rossonero parla anche dell’impatto di Ibrahimovic nel mondo Milan.

CRESCERE – Paolo Maldini torna sul derby di domenica sera, che aveva visto il Milan andare in vantaggio per 2-0 salvo poi farsi rimontare nella ripresa dall‘Inter. Ecco le sue parole: «Ripresi dal Derby? Analizzando la partita, il miglior primo tempo degli ultimi cinque anni, secondo me. Ci sono delle mancanze, lo sappiamo e stiamo lavorando su questo. Non siamo una squadra perfetta e stiamo lavorando per migliorare e determinare determinati errori per evitare di perdere partite che non meriti di perdere. Quando hai una squadra giovane questo può succedere. Capita anche alle squadre più esperte. Chi è stato calciatore, si ricorda benissimo dei momenti di difficoltà quando la partita cambia: in quei momenti ti aggrappi sempre ai giocatori di maggiore esperienza e in questo i giocatori tipo Kjaer e Ibrahimovic danno questa sicurezza, ma forse è ancora troppo poco per far crescere velocemente i nostri giovani».