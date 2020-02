Orrico: “Inter favorita contro il Napoli. Eriksen? Non ha condizione fisica”

Corrado Orrico, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio”, ha parlato dell’Inter e della sfida contro il Napoli in programma questa sera alle 20:45. L’ex allenatore nerazzurro ha spaziato su altri temi, fra cui l’impatto di Eriksen ed il duello con la Lazio e la Juventus per lo scudetto.

FAVORITA – Corrado Orrico parla della sfida Inter-Napoli, in programma questa sera alle 20:45. Secondo l’ex allenatore la squadra nerazzurra è favorita: «L’Inter viene da una vittoria rocambolesca, piena di contenuti e quindi con il morale a mille. Di contro il Napoli viene da una sconfitta. Queste cose lasciano il segno sulle squadre. Questo è un aspetto importante. L’Inter, in questo caso è la favorita. Lukaku in campo? Quando una squadra vince e un attaccante fa gol, il morale è alto, può giocare anche tre volte a settimana. Il problema sussiste quando si perde. Il belga è una forza della natura e ha il morale altissimo, gli riesce tutto quello che fa, ogni volta che tira fa gol».

CONFRONTO – Orrico mette a confronto la Lazio e l’Inter, ed i giocatori chiave del centrocampo delle due squadre, Luis Alberto e Christian Eriksen: «Lazio ed Inter? La Lazio è più bella e più estetica. Ma davanti all’Inter bisogna levarsi il cappello. Hanno una ferocia impressionante e sembrano animali da combattimento. Questa è la grande forza di Conte. Tra l’estetica e la rabbia vince la rabbia. Eriksen come lo spagnolo? No, perché Eriksen non ha la condizione fisica. La domanda che mi sono posto è perché il Tottenham lo ha lasciato andare cosi facilmente. Se non alza il ritmo troverà delle grandi difficoltà con Conte. Dovrà sudarsela per entrare negli schemi dell’Inter».