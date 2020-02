Dimarco: “Contento di essere al Verona. Conte e Juric diversi. Il futuro…”

Federico Dimarco, nel corso della conferenza di presentazione all’Hellas Verona, ha parlato dell’Inter e delle differenze di approccio e di lavoro tra Conte e Juric. Una battuta anche sul suo futuro.

CONTENTO – Federico Dimarco è contento dell’arrivo all’Hellas Verona dall’Inter, operazione di mercato di cui si è parlato a lungo nel mercato di gennaio: «L’arrivo al Verona? Se ne è iniziato a parlare a inizio gennaio, poi si è dovuto aspettare qualche movimento di mercato dell’Inter ma tutto è andato per il meglio. Differenze tra Conte e Juric? Al livello di lavoro sul campo si lavora forte, però hanno due metodi diversi di stare in campo. Difficili da paragonare, con Conte giocavamo ogni tre giorni. Rimanere a Verona? Certo, penso che 4 mesi non siano neanche tantissimi per lavorare. Devo guadagnarmela sul campo, mi piacerebbe rimanere qui».

