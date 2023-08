Inter-Monza, Inzaghi punta su Frattesi dal 1′? Occhio ai segnali

Inter-Monza segna l’esordio ufficiale in campionato dei vice campioni d’Europa di Inzaghi che ha poco parlato in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Acerbi in difesa, con de Vrij pronto dal 1′, mentre a centrocampo non è escluso l’impiego di Frattesi

IPOTESI – Inter-Monza è la sfida in programma a San Siro alle ore 20.45 domani, sabato 19 agosto, valevole per la prima giornata di Serie A. C’è molta curiosità intorno alla squadra di Simone Inzaghi che rispetto alla scorsa stagione ha decisamente cambiato molto, soprattutto in alcuni ruoli chiave. Il tecnico interista dovrà rinunciare a Francesco Acerbi, tra i migliori della passata stagione, mentre a centrocampo potrebbe fare esordire Davide Frattesi dal 1′.

Inter-Monza, Frattesi esordisce in un San Siro sold-out? Ipotesi da non scartare

Nell’ultima amichevole disputata dall’Inter contro l’Egnatia, il titolare è stato il solito Henrikh Mkhitaryan al fianco di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Contro il Monza però non è escluso che il titolare possa essere Frattesi, ovvero il nuovo acquisto che ha maggiormente convinto durante il pre-campionato. Per l’ex Sassuolo si tratterebbe dell’esordio ufficiale in un San Siro che si avvia verso il sold-out. Nel caso, si tratterebbe di un segnale chiarissimo sulle nuove gerarchie di Inzaghi. In ogni caso, come da tradizione, le ultime decisioni dell’allenatore piacentino arrivano a poche ore dalla partita, quindi teniamo decisamente aperta la possibilità di vedere Mkhitaryan dal 1′ con Frattesi solo a gara in corso.