Cuadrado manda in tilt l’Inter… Store e il calciomercato in attacco?

Cuadrado dovrà impegnarsi più degli altri per farsi apprezzare dai tifosi dell’Inter a causa del suo importante passato juventino. Convincere gli interisti ad acquistare la sua nuova maglia nerazzurra sarebbe un gran risultato. Intanto il suo numero ufficiale nasconde qualche mistero

NUMERO CONTESO – Che l’arrivo di Juan Cuadrado all’Inter sia strano, dopo otto anni di Juventus, non ci sono dubbi. E ad aggiungere dubbi si aggiunge anche il mistero che avvolge la scelta del suo numero di maglia all’Inter. Cuadrado debutta in amichevole indossando il numero 17 sulla schiena ma lato Inter è immediata la specifica: si tratta di un numero provvisorio. Nulla di strano. Se non fosse, appunto, già libero il “suo” numero preferito dopo l’11: l’esterno destro colombiano dribbla il numero 7 lasciando un po’ tutti sorpresi. La stessa sorpresa che caratterizza la scelta di Marko Arnautovic, che – salvo dietrofront – decide di non prendere né l’amato 7 né di riprendere il “suo” primo 89 in favore dell’8 che fu dell’idolo Zlatan Ibrahimovic nel triennio nerazzurro. A questo punto, se i numeri non mentono, la domanda è obbligatoria: perché l’Inter sta(va) preservando il numero 7? No, non c’entra Cristiano Ronaldo, che è più che felice di condividere l’avventura Al-Nassr con Marcelo Brozovic e altre (ex) stelle europee. L’ultimo a indossare il numero 7 all’Inter è Alexis Sanchez, ancora svincolato e in attesa di una chiamata proprio da Viale della Liberazione… Chiamata che, a questo punto, probabilmente non arriverà. Ma cosa c’entra adesso Cuadrado in tutta questa storia di numeri ufficiali – e non – all’Inter? Scopriamolo subito ripercorrendo tutte le tappe di questa “vicenda” fino all’ultimissima novità…

Il numero di Cuadrado e il calciomercato dell’Inter

SEMPRE CALCIOMERCATO – A poco più di 24 ore dal debutto stagionale ufficiale, in Serie A contro il Monza a San Siro, l’Inter non può più nascondersi. E infatti il numero ufficiale di Cuadrado viene “svelato” al pubblico. Una volta indossata la maglia con il numero ufficiale non si torna più indietro. Non manca però un altro dettaglio curioso. O meglio, misterioso. Chi vuole acquistare la maglia di Cuadrado attraverso l’Inter Store online deve tener conto della postilla: l’ordine subirà ritardi. Strano ma è più strano che il 35enne colombiano abbia scelto il numero definitivo con un mese di ritardo dopo il temporaneo 17. Forse l’accelerazione decisiva è scattata dopo l’arrivo di Arnautovic? O magari dopo il fallimento dell’operazione Lazar Samardzic con l’Udinese? Perché il bluff Samardzic “reintegra” Stefano Sensi nella rosa di Simone Inzaghi con il suo numero 5. E se Sensi non è più un esubero ma il jolly offensivo che completa il reparto mediano dell’Inter, forse Sanchez non verrà richiamato ad Appiano Gentile. Se Sanchez non tornerà all’Inter, quasi sicuramente Joaquin Correa è destinato a rimanere. E se Correa rimane non si libera il numero 11 a cui ambisce Cuadrado, che può tranquillamente far suo il numero 7 “preservato” per l’ex proprietario cileno… Tutto chiaro? Forse sì, forse no. E forse non è ancora detta l’ultima parola: il calciomercato chiude il 31 agosto ed è una grande incognita. Il numero ufficiale di Cuadrado nasconde qualche mistero ma ancora qualcosa all’Inter può succedere…