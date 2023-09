Inter-Milan, Zhang atteso a San Siro. È sfida con… Cardinale! − TS

Inter-Milan andrà in scena sabato alle ore 18:00 a San Siro. Per l’occasione è atteso anche il presidente Steven Zhang, ma non solo. È sfida con Cardinale!

SFIDA − Per Inter-Milan manca ormai pochissimo. Oggi, nel pomeriggio, Simone Inzaghi terrà come di consueto la conferenza stampa. Poi si continuerà con la rifinitura fondamentale alla vigilia del derby. Secondo Tuttosport, per l’occasione a San Siro ci sarà anche Steven Zhang. E non solo, perché neppure Gerry Cardinale vuole lasciare solo il suo Milan e che punta a invertire la tendenza, sfavorevole per i rossoneri, degli ultimi derby giocati e persi. Entrambi i presidenti saranno perciò in tribuna. Entrambi con l’intento di non voler perdere neppure un centimetro nella sfida che punta alla seconda stella.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi