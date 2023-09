Inter-Milan, il quinto derby del 2023. Per ora una padrona – CdS

Siamo finalmente alla vigilia del grande giorno: domani 16 settembre ci sarà il derby di Milano tra Inter e Milan. Il bilancio nel 2023 pende solo da una parte.

BILANCIO – Poche volte c’era stato un disavanzo così netto tra le due squadre di Milano. L’Inter ha segnato 7 gol, ne ha subiti 0 e ha vinto 4 partite su 4 contro il Milan da quando è iniziato il 2023. Due in Champions League decisivi per la finale ad Istanbul, uno in campionato e l’altro valevole per la Supercoppa Italiana. Un’apoteosi nerazzurra che potrebbe concludersi in bellezza già domani. L’Inter è consapevole dei propri mezzi, uno dei suoi punti di forza è Lautaro Martinez. Il Milan cercherà di ribaltare gli equilibri con il suo nuovo centrocampo, sicuramente più fisico. Chi vincerà datà un messaggio anche alle altre, perché questo derby vale il primo posto in solitaria ed una presa di posizione netta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno