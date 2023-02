Inter-Milan, si scrive un pezzo di futuro dell’Italia. Barella contro Tonali – TS

Due simboli di Inter e Milan sono rispettivamente Nicolò Barella e Sandro Tonali. I due calciatori si scontreranno questa sera per il Derby di Milano e rappresentano il presente, ma anche il futuro dell’Italia di Roberto Mancini secondo Tuttosport.

COLONNE – Le colonne portanti di Inter e Milan, Nicolò Barella e Sandro Tonali. Il sardo ha vinto più trofei dell’ex Brescia, ma ha tre anni in più. I due calciatori sono i leader delle loro rispettive squadre, nonostante non siano i capitani. Barella è stato il primo a sottolineare le difficoltà nerazzurre di inizio stagione, risultando protagonista di un acceso confronto nel gruppo squadra dopo la sconfitta con la Roma. Tonali invece ha riconosciuto fin da agosto il suo Milan come già appagato dallo Scudetto vinto. I due calciatori potevano affrontare questo derby a parti invertite. L’Inter aveva in pugno il centrocampista del Brescia nel 2020, ma Suning bloccò gli investimenti. Il Milan invece decise di affidarsi al duo Bennacer-Krunic dopo il prezzo imposto dal presidente Giulini del Cagliari.

FUTURO – Nicolò Barella ha fatto registrare in questa stagione già 6 gol e 7 assist. Sandro Tonali si è fermato a quota 2 reti, ma comunque ha fornito lo stesso numero di passaggi vincenti. Il sardo è una sicurezza da anni per Roberto Mancini, il classe 1997 ha 48 presenze con l’Italia, condite da 8 gol. Tonali è all’inizio della sua esperienza azzurra ed è entrato stabilmente in Nazionale dopo gli Europei, collezionando 12 presenze.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini