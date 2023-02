Milan, allenamenti blindati prima dell’Inter! Pioli prova a imitare anche Inzaghi – CdS

Stefano Pioli le prova tutte per tornare a vincere, soprattutto contro l’Inter nel derby. Allenamenti blindati e diversi cambi di formazione, uno addirittura uguale a Simone Inzaghi. Di seguito le ultime di formazione secondo il Corriere dello Sport.

LE PROVA TUTTE – Settimana di esperimenti per Stefano Pioli prima del derby con l’Inter. Il Milan cerca la scossa e proprio contro i nerazzurri c’è tutta l’intenzione di rialzare la testa. Mai come questa volta la formazione del Milan è un rebus perché il tecnico rossonero ha voluto dare una sterzata al momento negativo accantonando il 4-2-3-1 lavorando su due opzioni concrete. La prima è principalmente il 4-3-3, la seconda è addirittura il 3-5-2 a specchio con l’Inter con Junior Messias mezzala. La scelta definitiva verrà presa oggi perché il Milan ha cambiato il solito programma e sfrutterà pure la mattinata di oggi a Milanello per un’ultima rifinitura.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello