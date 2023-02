Correa altro infortunio, salta Inter-Milan e non solo: ecco cosa rischia – CdS

Joaquin Correa si è rifatto male e salterà la sfida tra Inter e Milan questa sera a San Siro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il problema rischia di tenerlo fuori per altre sfide.

UNO IN MENO – Nuovo guaio fisico per Joaquin Correa. L’attaccante argentino alla vigilia di Inter-Milan è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra e per questo motivo questa sera non sarà a disposizione della squadra. Le sue condizioni saranno più chiare dopo gli accertamenti. Facile però immaginare che l’argentino rischia seriamente di saltare anche la sfida di andata degli ottavi di UEFA Champions League contro il Porto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno