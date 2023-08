Inter-Milan, per il primo derby stagionale San Siro a un passo dal sold-out!

Si prevede un altro tutto esaurito per Inter-Milan. San Siro è già quasi sold-out. Per questo il sito ufficiale nerazzurro informa sulla modalità d’acquisto dei biglietti.

PIENONE – Dopo la grande risonanza che hanno avuto i derby milanesi della scorsa stagione, soprattutto quelli in semifinale di Champions League, continua l’entusiasmo per il big match di Milano. Anche quest’anno San Siro si riempirà per sostenere i nerazzurri nella sfida per antonomasia. Come si legge sul sito ufficiale interista, infatti, per Inter-Milan, in programma il 16 settembre, il Meazza è già molto vicino a segnare il tutto esaurito. Si sono chiuse le fasi di vendita dei tagliandi riservate agli abbonati, ai soci Inter Club e ai possessori della tessera Siamo Noi. Per questo l’Inter informa in che modo poter ancora accedere all’acquisto dei biglietti per Inter-Milan. Così si legge sul sito ufficiale: «C’è ancora una possibilità per i tifosi per essere presenti al Meazza sabato 16 settembre. I titolari di carte Mastercard e clienti BPer potranno infatti acquistare fino a 2 biglietti, dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 30 agosto».

