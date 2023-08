Inter-Milan, il comunicato sulla vendita dei biglietti: le fasi e le date

Inter-Milan manca ancora un po’ di tempo ma San Siro respira già il clima da derby! C’è il comunicato ufficiale sulla vendita dei biglietti. Di seguito le fasi e le date.

COMUNICATO − L’Inter, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che: «Il campionato nerazzurro è partito con la vittoria per 2-0 sul Monza e mentre si avvicinano i prossimi appuntamenti contro Cagliari e Fiorentina, i tifosi nerazzurri con un occhio guardano già al derby di Milano, in programma a San Siro sabato 16 settembre alle 18:00. Un appuntamento imperdibile per gli interisti che, come sempre, sono chiamati a riempire San Siro per sostenere i nerazzurri nella prima stracittadina della stagione. FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita dei biglietti per il Derby di Milano, che vedrà come sempre gli abbonati in prima fila e a seguire i soci InterClub e titolari SiamoNoi. La vendita avverrà solo online su inter.it/tickets, unico canale di vendita ufficiale dove acquistare i biglietti».

PRIME DUE FASI − «La prima fase prenderà il via alle ore 10.30 di martedì 22 agosto. Riguarderà i soli abbonati al secondo anello blu, i quali potranno scegliere qualsiasi posto, fino alla mezzanotte. Si ricorda infatti che da questa stagione 23-24 l’abbonamento al secondo anello blu è tornato a non includere il Derby. La seconda fase prenderà il via alle ore 10.30 di mercoledì 23 agosto e si concluderà a mezzanotte. Riguarderà tutti gli abbonati alla Serie A 23-24, i quali potranno acquistare fino a 2 biglietti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera SiamoNoi per accedere alla vendita».

ALTRE FASI − «Dalle ore 10:30 di giovedì 24 agosto e fino a mezzanotte, la vendita sarà estesa anche ai Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti soci attivi alla stagione 2023-24. Dalle ore 10.30 di venerdì 25 agosto si aggiungeranno infine anche tutti i titolari di una tessera ‘SiamoNoi’ attiva e sottoscritta entro il 31 luglio. La vendita si concluderà la mezzanotte di martedì 29 agosto. Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai titolari di carte Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 30 agosto potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera. La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10:30 di giovedì 31 agosto, sempre solo online su inter.it/tickets».