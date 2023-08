Guardiola operato d’urgenza! Manchester City affidato al suo vice

Guardiola per le prossime due partite di Premier League del Manchester City non sarà in panchina. Il tecnico spagnolo, infatti, è stato operato d’urgenza alla schiena e rientrerà dopo la sosta per le Nazionali

PICCOLO STOP – Pep Guardiola è volato a Barcellona ma il calcio non c’entra. Il tecnico del Manchester City, infatti, è stato operato d’urgenza alla schiena per via di alcuni problemi che si portava dietro da tempo. L’operazione, svolta dalla dottoressa Mireia Illueca, è andata a buon fine e adesso l’allenatore Campione d’Europa svolgerà la riabilitazione in terra catalana. In attesa del suo rientro, la squadra verrà affidata al suo vice, Juanma Lillo. Il ritorno di Guardiola dovrebbe avvenire subito dopo la sosta per le Nazionali.