Inter-Milan, giro del mondo in… 15 giorni: quanti km percorsi! − TS

Tra due giorni Inter-Milan, il derby di Milano. La sosta per le nazionali è finita, tutti nuovamente a casa. In totale percorsi quasi 150 mila chilometri

TANTI CHILOMETRI − I giocatori di Inter e Milan hanno praticamente concluso un giro del mondo in appena 15 giorni, altro che gli 80 del celebre romanzo di Jules Verne. A dominare gli interisti, che hanno completato ben ben 92.742 km, ossia due volte la circonferenza della Terra (40.075 km), contro i 56.555 dei cugini. Juan Cuadrado il giocatore che tra tutti ha percorso più chilometri, spostandosi da Milano fino a Baranquilla, per arrivare poi a Santiago del Cile e fare nuovamente ritorno nel capoluogo lombardo. Per lui un totale di 25.509 km. Il secondo interista a fare meglio è Lautaro Martinez, che si ferma a 23.786 km, col trittico Milano-Buenos Aires-La Paz-Milano. Quanto ai milanisti, sono gli americani Pulisic e Musah ad aver viaggiato più di tutti: 15.833 km. Per entrambi due partite negli USA. Ora il ritorno per tutti a Milano, in vista del grande e prestigioso evento del derby.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna