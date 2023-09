Inter-Milan, oggi gli ultimi rientri per Inzaghi! Buone notizie da uno – CdS

È l’antivigilia del derby Inter-Milan e oggi Inzaghi – finalmente – riavrà a disposizione tutti gli effettivi. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su chi torna alle nazionali e come.

AL RIENTRO – Erano ben diciassette i giocatori dell’Inter convocati dalle nazionali, ma oggi finalmente saranno tutti a Milano. Simone Inzaghi non aveva la squadra a disposizione al completo dalla partita con la Fiorentina, undici giorni fa, prima della sosta. Il Corriere dello Sport indica nei sudamericani Juan Guillermo Cuadrado (da valutare), Lautaro Martinez e Alexis Sanchez gli ultimi a tornare. Le buone notizie sono per il capitano, che in Bolivia martedì sera ha giocato solo cinque minuti più recupero senza sfiancarsi in altura. Il cileno ha invece fatto tutta la partita con la Colombia, ma il minutaggio pieno gli servirà per ritrovare la condizione ora scadente. Per il derby Inter-Milan Inzaghi ha già definito l’attacco: Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia