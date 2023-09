Handanovic addio e ritorno all’Inter: due possibili ruoli non in campo – CdS

Ieri è uscita la notizia che Handanovic non proseguirà la sua carriera ma smetterà di giocare, restando all’Inter con un altro ruolo. Ce ne sono due possibili, stando al Corriere dello Sport.

LA SCELTA – Samir Handanovic dice basta. Dopo un’estate passata da svincolato l’ormai ex portiere dell’Inter ha deciso di non continuare a giocare. Il contratto è scaduto il 30 giugno, di proposte interessanti non ne sono arrivate. Per lui si apre una nuova fase, sempre legata al mondo del calcio. Il Corriere dello Sport conferma come Handanovic rimarrà all’Inter, ovviamente con un altro ruolo. Le possibilità sono che entri a far parte delle Legends oppure che abbia un incarico di rappresentanza. Le parti sono ormai ai dettagli e l’annuncio ufficiale su cosa farà Handanovic è atteso in tempi brevi.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia