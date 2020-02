Inter-Milan da tutto esaurito: verso un’atmosfera da brividi a San Siro

Inter-Milan, il tanto atteso derby della Madonnina, si svolgerà come al solito in un San Siro da brividi: come riportato sul sito ufficiale del club nerazzurro, si va verso il tutto esaurito per una sfida fondamentale per la classifica

TUTTO ESAURITO – Manca sempre meno al derby. Domenica sera Inter e Milan si sfideranno in una stracittadina fondamentale per le ambizioni di scudetto e rincorsa all’Europa delle due squadre. E, come al solito, a fare da contorno alla sfida ci sarà una cornice da brividi: per il derby della Madonnina si preannuncia il tutto esaurito. Come riportato dal sito ufficiale dell’Inter, infatti, restano a disposizione ancora pochi biglietti: San Siro è destinato a riempirsi ancora una volta.

LE INFO – Gli ultimi tagliandi rimasti sono acquistabili sul sito del club nerazzurro e nei diversi punti vendita, oltre che direttamente a San Siro e nell’Inter Store di Galleria Passerella. Ancora disponibili i biglietti per il settore ospiti, acquistabili invece sul sito del Milan. Manca sempre meno: San Siro si sta tirando a lucido per la serata di Gala. La tensione per la straccittadina si inizia a respirare. Si preannuncia un’altra notte da brividi al Meazza. La Scala del Calcio si sta preparando al meglio.