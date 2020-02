Paventi: “Inter-Milan, due dubbi. Handanovic ed Eriksen…”

Ci si avvicina a passo spedito verso il derby Inter-Milan di domenica sera. Antonio Conte deve fare i conti con alcuni dubbi di formazione in particolar modo per le condizioni del capitano Samir Handanovic. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

DUE DUBBI – In vista del derby in casa Inter si lavora ancora per il recupero del capitano Samir Handanovic e di Stefano Sensi. Possibile panchina per il nuovo acquisto Christian Eriksen: «Restano due dubbi. Handanovic va meglio, la mano si è sgonfiata ma si valuterà venerdì o sabato. Io credo che l’ottimismo possa crescere sulla sua presenza. Sensi dovrebbe riunirsi al gruppo forse già oggi pomeriggio e sceglierà l’allenatore. A centrocampo ci saranno sicuri titolari Brozovic e Barella poi in tre per una maglia, in ordine di possibilità dico Vecino, Sensi ed Eriksen che credo giocherà a gara in corso».

L’ARRIVO DI ERIKSEN – Oggi Christian Eriksen ha concesso un’intervista allo stesso Andrea Paventi (qui la notizia). Si parla della scelta del centrocampista danese di indossare la maglia nerazzurra: «Io la vedo come una grande opportunità per Eriksen. Ci diceva nell’intervista che il numero 24 è figlio della volontà di mettere un altro tassello di crescita nella sua carriera. Lui ripete nell’intervista di voler vincere e lo vuole fare con l’Inter. Conte può solo completarlo. Lui ci diceva che non gli piace correre dietro agli avversari e se migliora in questo aspetto può diventare ancora più forte. L’Inter è in una fase in cui sta crescendo come programmazione e risultati, il futuro non può che essere migliore del presente e questo per un giocatore può essere entusiasmante».