Inter-Milan, Brozovic e Lukaku migliorano! La formazione per il derby – Sky

Inter-Milan, domani alle 20.45, sarà addirittura il settimo derby stagionale (vedi articolo). La formazione data durante L’Originale su Sky Sport ha scelte ben definite, nonostante migliorino le condizioni di Brozovic e Lukaku.

CHI GIOCA E CHI NO – Per Inter-Milan, a differenza di Stefano Pioli (vedi articolo), difficile aspettarsi sorprese da parte di Stefano Pioli. In difesa, secondo Sky Sport, è Francesco Acerbi ad aver vinto il ballottaggio con Stefan de Vrij mentre torna dal 1′ Milan Skriniar dopo tutto quanto avvenuto nel recente periodo. Matteo Darmian va quindi largo a destra, al posto di Denzel Dumfries. In mezzo al campo Andrea Paventi, in collegamento con L’Originale, parla di Marcelo Brozovic che si è allenato molto bene quest’oggi, ma ci sarà Hakan Calhanoglu davanti alla difesa con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan interni. Anche Romelu Lukaku scalpita per tornare in campo e si è allenato al meglio, ma sarà la prima alternativa in attacco (dove mancherà Joaquin Correa, di nuovo infortunato). Davanti le scelte dovrebbero premiare Edin Dzeko e Lautaro Martinez, la coppia già vista nella Supercoppa Italiana. Con gli undici titolari che possono essere gli stessi visti in Arabia Saudita. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Milan, secondo Sky Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.