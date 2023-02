Precedenti Inter-Milan: settimo derby negli ultimi 15 mesi! Domani quota 100

Inter-Milan si giocherà domani alle 20.45 e i precedenti recenti sono tantissimi: ben sei dall’inizio della scorsa stagione. Con quello di Riyad che è il più fresco.

I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il derby Inter-Milan numero 115 in casa. È il centesimo in campionato, ccontando anche quando non c’era la Serie A a girone unico (istituita nella stagione 1929-1930. Il bilancio è di 37 vittorie nerazzurre, 31 pareggi e altrettanti successi rossoneri. Sono 149 i gol fatti e 135 quelli subiti, nel computo non entrano i due incontri del 1944 nel Campionato Alta Italia (durante la Seconda Guerra Mondiale). In generale domani 233° stracittadina in gare ufficiali, con 85 successi dell’Inter e 78 del Milan più 67 pareggi. Anche qui, se si vuole contare il già citato Campionato Alta Italia, bisogna aggiungere una vittoria a testa. È una delle sfide più disputate in Italia: il 1926 è l’ultimo anno solare senza derby, il 1982-1983 l’ultima stagione perché i rossoneri erano in Serie B.

QUANTI DERBY! – Sono sei i precedenti per Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter contro il Milan: domani sarà già il settimo derby per lui, pur essendo arrivato solo all’inizio della scorsa stagione. Nel computo bisogna aggiungere sei partite anche contro la Juventus, che diventeranno otto con la Coppa Italia (vedi articolo). L’ultimo è la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, col trionfale 0-3 dello scorso 18 gennaio (formalmente in campo neutro). Gli altri: 1-1 il 7 novembre 2021, sconfitta per 1-2 esattamente un anno fa (5 febbraio 2022), 0-0 l’1 marzo 2022 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, con 3-0 e finale nel ritorno del 19 aprile, poi sconfitta per 3-2 all’andata il 3 settembre. Una sorta di tour de force sempre contro lo stesso avversario. Con l’Inter “da calendario” in casa i precedenti dicono 42 vittorie, 36 pareggi e altrettante affermazioni del Milan, con 165 gol fatti e 150 subiti.