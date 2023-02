Correa, i tempi di recupero (minimi) dopo l’ennesimo infortunio all’Inter

In un anno e mezzo all’Inter Correa sta cominciando ad avere più infortuni che gol. Si è fermato anche questo pomeriggio, alla vigilia del derby col Milan (vedi articolo). Da Sky Sport arrivano informazioni sui tempi di recupero.

ENNESIMO STOP – Ancora un infortunio per Joaquin Correa. Quello di questo pomeriggio è un nuovo problema fisico per l’argentino, che continua a non trovare pace. Si è fermato in allenamento, alla vigilia del derby Inter-Milan. Stando ad Andrea Paventi di Sky Sport, starà fuori un minimo di quindici-venti giorni. Significa che salterà di certo anche Sampdoria e Udinese, forse tornerà per il Porto il 22 febbraio. Ben ricordando che Correa, spesso, quando si è infortunato ci ha messo più del solito.