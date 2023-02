Inter-Milan, possibile rivoluzione di Pioli: esclusione di un big in vista! – Sky

Per il derby Inter-Milan la certezza è che Pioli cambierà modulo rispetto al suo classico 4-2-3-1 (vedi articolo). C’è però chi ipotizza anche l’uscita di un big in formazione: è Peppe Di Stefano, in collegamento con L’Originale su Sky Sport.

SI CAMBIA? – Vigilia del derby Inter-Milan con molti dubbi lato rossonero, a differenza di Simone Inzaghi (vedi articolo). Peppe Di Stefano parla delle scelte di Stefano Pioli: «La notte a Milanello sarà di riflessione. La novità che racconto questa sera è che, a parte il 4-3-3 che vedrebbe Junior Messias assieme a Sandro Tonali e Rade Krunic, attenzione perché prende sempre più quota l’ipotesi di un’alternativa. Sarebbe una rivoluzione profonda: 3-5-2. Messias lo possiamo dare quasi per certo titolare, in quel ruolo ha già giocato qualche volta a Crotone. La novità provata in allenamento è di un Milan senza Rafael Leao, con Divock Origi e Olivier Giroud. È una delle due soluzioni, secondo me più 3-5-2 al 51% che 4-3-3 al 49%. Sarebbe la seconda volta senza Rafael Leao, una vera e propria rivoluzione non solo tecnico-tattica».

LE OPZIONI – Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan, secondo Sky Sport, col 4-3-3: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Rafael Leao o Rebic. Questa, invece, la probabile formazione per il derby col 3-5-2: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi.