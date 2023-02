Inter-Milan, Pioli cambia modulo al derby e studia la sorpresa in formazione

Inter-Milan si giocherà domani alle 20.45. Per il derby Pioli pensa di cambiare modulo, dopo le ultime brutte prestazioni, e proprio in vista della stracittadina si attende qualche sorpresa di formazione.

TANTE NOVITÀ – Per il derby Inter-Milan azzeccare la formazione di Stefano Pioli non sarà così facile. Questo perché da Milanello per tutta la settimana è filtrata la possibilità di grosse sorprese, sia a livello di uomini sia di modulo. Per anni l’ex allenatore dell’Inter ha usato il 4-2-3-1 come dogma, ma ora sembra intenzionato a virare sul 4-3-3. Questo significa non utilizzare il trequartista (Brahim Diaz o Charles De Ketelaere) ma inserire un centrocampista in più. Di norma dovrebbe toccare a Tommaso Pobega giocare con Sandro Tonali e Rade Krunic (sostituto dell’infortunato Ismael Bennacer), ma nelle ultime ore è emersa la possibilità di inserire Junior Messias mezzala destra. Pioli in conferenza stampa si è tenuto sul vago (vedi articolo), e questo è un altro indizio.

LE CERTEZZE – Se il Milan pensa di cambiare proprio contro l’Inter, a due settimane e mezzo dallo 0-3 in Supercoppa Italiana, mantiene comunque un assetto sicuro. In porta fiducia a Ciprian Tatarusanu, visto che Mike Maignan ne avrà ancora per un po’. In difesa non recupera Fikayo Tomori, quindi quasi obbligata la coppia con Simon Kjaer (favorito su Matteo Gabbia) e Pierre Kalulu. Sugli esterni Davide Calabria e Theo Hernandez, anche qui non ci sono particolari dubbi. In attacco Olivier Giroud si è sbloccato nel 2023 domenica scorsa nella sconfitta per 2-5 contro il Sassuolo, sarà lui il centravanti. Gli esterni offensivi saranno a destra Alexis Saelemaekers (a maggior ragione con Messias mezzala) e Rafael Leao (stavolta niente turnover come domenica scorsa che aveva giocato Ante Rebic). Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Rafael Leao.