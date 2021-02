Inter-Lazio: doppio play già in soffitta? Eriksen arma specifica per Conte

Condividi questo articolo

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Le scelte di Antonio Conte, per Inter-Lazio, sembrano già fatte. Il tecnico nerazzurro lascerà in panchina Christian Eriksen: spazio alla fisicità di Roberto Gagliardini. Il doppio regista finisce momentaneamente in disparte

ARMA TATTICA – Christian Eriksen partirà dalla panchina in Inter-Lazio. Antonio Conte metterà momentaneamente in soffitta l’esperimento ‘doppio regista’, con cui aveva cercato di ribaltare il risultato dell’andata, in Coppa Italia, contro la Juventus. Il danese, in quell’occasione, avrebbe dovuto guidare l’assalto nerazzurro all’area bianconera: ma il risultato non è stato quello atteso. Contro la Lazio, domani sera, Conte darà priorità all’equilibrio e alla fisicità della sua linea mediana. Ecco perché la scelta dovrebbe cadere su Roberto Gagliardini, causa infortunio per Arturo Vidal. L’ex Atalanta avrà il compito di tenere a bada Sergej Milinkovic-Savic. Eriksen potrebbe tornare utile in un secondo momento, qualora l’Inter dovesse trovarsi costretta a ribaltare un risultato sfavorevole.